Певица Алина Гросу удивила и растрогала поклонников милым видео с маленьким братом

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица и актриса Алина Гросу, которая несколько месяцев назад развелась с мужем Александром Комковым, часто радует поклонников яркими публикациями в соцсети Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась с поклонниками очаровательным видео, на котором показала, как проводит время с маленьким братом Мишей.

Оказалось, что выходной день Алина решила провести в кругу семьи – они все вместе отправились в киевский зоопарк. На новом видео, которое показала артистка, она запечатлена, сидя у вольера с маленьким Мишей на руках. Для такого времяпровождения девушка выбрала удобный темный наряд, ее волосы распущены и перевязаны черной ленточкой, а на лице легкий макияж. Видно, что она с удовольствие проводит время с младшим братом.

В подписи к ролику Гросу рассказала о впечатлениях маленького Миши от посещения зоопарка: "Погуляли сегодня почти всей семьей по зоопарку. Теперь я знаю, что Мишка боится мишек, не любит фотографироваться, обожает детский поезд, считает, что львы – совсем неопасные кошки, а ещё он до сих пор не пробовал конфеты и даже не хочет их, Мих Мих младший только что впервые увидел слона и бегемота, но посчитал этих животных не сильно достойными своего внимания, и секунд через 30 пребывания у их вольеров, пошёл искать, более интересующих его, обезьян".

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