Два пассажирских поезда столкнулись в Мултане на юге Пакистана рано утром в понедельник, 7 июня. Спасательная операция продолжается

Ранее сообщалось о примерно 30-ти погибших, к настоящему моменту стало известно, что жертвами катастрофы стали не менее 36 человек. Еще около 100 пассажиров ранены. Некоторые из пострадавших - в критическом состоянии. В целом в двух железнодорожных экспрессах находилось около 1100 человек, передает Apnews.

Выяснилось, что сначала сошел с рельсов поезд "Миллат Экспресс". В его обломках застряли от 15 до 20 пассажиров. Местные жители пытались вытащить раненых и погибших, когда в него врезался поезд "Сэр Сайед Экспресс".

At least thirty passengers have been killed in a result of collision of two trains near Ghotki this morning @PakrailPK https://t.co/Zts8dyU2p4 pic.twitter.com/0fFMIicMYF — Radio Pakistan (@RadioPakistan) June 7, 2021

Как сообщают местные СМИ, некоторые из пассажиров ехали на поезде "Миллат Экспресс" на большую свадьбу, но пока неясно, находятся ли они среди погибших или раненых.

Twenty five killed as two trains collide in Pakistan leaving scores injured https://t.co/kCl1TeljaA pic.twitter.com/62KfnpM8a4 — The Mirror (@DailyMirror) June 7, 2021

На место прибыли кареты "скорой помощи" и тяжелая военная техника.

«Прямо сейчас перед нами стоит задача быстро спасти тех пассажиров, которые все еще остаются в ловушке обломков», - сообщил телевидению Усман Абдулла, заместитель комиссара в Готках в провинции Синд.

Министр железных дорог Пакистана Азам Свати отметил, что эксперты пытаются определить причину столкновения. По его словам, будут рассмотрены все аспекты, в том числе возможность саботажа.

At least 30 killed and 50 injured in Pakistan's Ghotki, #Sindh when two passenger trains Sir Syed Express and Millat Express collided. pic.twitter.com/6YyNDbh6Ay — 7ru7h (@7ru7h_1) June 7, 2021

В настоящее время спасательные работы все еще продолжаются. Айджаз Ахмед, машинист поезда, который столкнулся с сошедшим с рельсов экспрессом, рассказал пакистанскому телеканалу Geo News TV, что, увидев сошедшие с рельсов вагоны, он изо всех сил старался избежать аварии путем торможения, но потерпел неудачу. Как ему удалось выжить, мужчина не объяснил.

JUST IN 🚨 At least 30 passengers killed, several injured in Ghotki train accident in Sindh, Pakistan pic.twitter.com/BbeRN71ejr — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 7, 2021

#Pakistan #TRAIN Derailment Update - Death toll risen to 33 according to deputy Commissioner Ghotki district pic.twitter.com/jB5PN3J4uO — Utkarsh Singh (@utkarshs88) June 7, 2021

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