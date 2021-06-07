Дорожно-транспортное происшествие произошло в Обуховском районе Киевской области
На Киевщине произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате аварии пострадали дети. Столкновение было настолько сильным, что машины выбросило с дороги на обочину и они перевернулись на крышу.
Об этом сообщила в Facebook Патрульная полиция Киевской области.
Уточняется, что вблизи села Певцы столкнулись два транспортных средства: Volkswagen и Hyundai. Сведения о травмированных выясняют следователи.
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Правоохранители пока обеспечивают безопасность дорожного движения. На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа.
Полицейские также призвали водителей учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными и по возможности воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту.
Также ранее сообщалось, что на автодороге Киев-Чоп вблизи села Колоденка Ривненского района произошло ДТП, в результате которой погибли украинцы.
В результате аварии оборвалась жизнь сразу двух человек. Еще двое – получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в лечебные учреждения города Ровно.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.