Дорожно-транспортное происшествие произошло в Обуховском районе Киевской области

На Киевщине произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате аварии пострадали дети. Столкновение было настолько сильным, что машины выбросило с дороги на обочину и они перевернулись на крышу.

Об этом сообщила в Facebook Патрульная полиция Киевской области.

Уточняется, что вблизи села Певцы столкнулись два транспортных средства: Volkswagen и Hyundai. Сведения о травмированных выясняют следователи.

Правоохранители пока обеспечивают безопасность дорожного движения. На месте происшествия работают медики, спасатели и следственно-оперативная группа.

Полицейские также призвали водителей учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными и по возможности воздержаться от поездки по вышеуказанному маршруту.

Также ранее сообщалось, что на автодороге Киев-Чоп вблизи села Колоденка Ривненского района произошло ДТП, в результате которой погибли украинцы.

В результате аварии оборвалась жизнь сразу двух человек. Еще двое – получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были экстренно госпитализированы в лечебные учреждения города Ровно.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.