В результате происшествия пожилую женщину пришлось госпитализировать

В Костополе под Ровно владелица салона набросилась на пенсионерку, торговавшую продуктами на улице. Пожилой горожанке об голову разбили банку со сметаной.



Об этом сообщило местное издание Rivne.onlinе.

Она схватила банку сметаны и ударила ею по голове женщины на глазах у прохожих, и один из свидетелей снял фото с места происшествия.

На кадрах видно, что пожилой женщине разбили голову до крови, на ее волосах остатки сметаны. Также заметно, что в нескольких шагах от пострадавшей и другие женщины занимались стихийной торговлей, разложив на асфальт продукты - зелень, яйца, молочку и прочее. Пострадавшую отвезли на "скорой" в больницу, и после оказания помощи отпустили.

Предварительно полицией было установлено, что конфликт между владелицей одного из заведений и пенсионеркой произошел именно по причине стихийной торговли. Бизнес-леди разгневало то, что пенсионерка разложила свой нехитрый товар неподалеку от ее салона.

Было начато досудебное расследование, по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение). Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента и продолжаются первоочередные следственные действия.



Напомним, что под Одессой военный забил до смерти сослуживца и хотел замаскировать под несчастный случай.

Как сообщала Politeka, в Одессе порезали пластического хирурга, врач получил 13 глубоко проникающих ножевых ранений.

Также Politeka писала, что два водителя киевских маршруток подрались посреди дороги.