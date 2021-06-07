Живодер не давал прохожим оказать животному помощь

В Соломенском районе столицы мужчина в состоянии алкогольного опьянения из окна четвертого этажа выбросил собаку.

Об этом рассказала очевидец происшествия Алина Нестерова на своей странице в Facebook.

«Сначала это был просто пьяный шум, а позже все услышали скуление невинной жертвы преступления... Пьяная компания спорила между собой. Пока ориентировочно с четвертого этажа не выпала вниз собака», — написала она.

Девушка добавила, что хозяин пса был пьян и отказывался от того, чтобы собаке оказали помощь. Несчастное животное удалось забрать у изверга только после того, как люди вызвали полицию.

«Это мой пес, я его воспитывал, я его и прикончу!»- говорил мужчина.

Пока с ним разбирались правоохранители, неравнодушные жители города отвезли животное в ветеринарную клинику. К сожалению, они не успели довезти пса, он умер по дороге.

По ее словам, полиция не проводит никакого расследования. До сих пор не распределили дело на участкового. Ко всему прочему, после разговора с мужчиной, правоохранители его отпустили.

«На данный момент полиция не проводит никакого расследования и до сих пор не распределили дело на участкового. На мои звонки относительно распределения, отвечают - позвоните в понедельник. Так не должно быть», — отметила Алина Нестерова.

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