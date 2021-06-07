Парня будет очень не хватать всем

В 23 года внезапно умер британец Каллум Фицпатрик из городка Беллимартин, расположенного в Северной Ирландии

Семь лет назад, в возрасте 16 лет он выиграл в Национальную лотерею 390 тысяч фунтов стерлингов (около 552 тысяч долларов). В то время он сдавал в школе свои выпускные экзамены и подрабатывал в бакалейной лавке своих родителей.



Об этом сообщает издание The Mirror.

Каллум стал одним из самых юных победителей в лотерею в истории страны. Парень играл в футбол и не имел никаких явных проблем со здоровьем. Причина смерти пока неизвестна. У него остались родители и три сестры.

Представитель команды, в которой играл Каллум, высказал слова поддержки и соболезнования родным и близким парня:

"Исполнительный комитет, члены и мужская команда Ballymartin Senior глубоко шокированы и опечалены трагической внезапной кончиной нашего друга и товарища по команде Каллума Фицпатрика. Мы выражаем наши искренние соболезнования его отцу Колину, матери Шейле, сестрам Тиерне, Корраг и Миг и более широкому кругу семьи, многие из которых глубоко укоренились в нашем клубе на всех уровнях".

В команде отметили, что Каллума будет очень не хватать всем. Он был замечательным, умным молодым человеком, отличным другом и товарищем по команде, который слишком рано ушел из жизни.

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