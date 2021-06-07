Это уникальное явление и оно может повлиять на человека

Жители Земли, в том числе на территории Украины, смогут увидеть необычное астрономическое явление, кольцевое солнечное затмение. Коридор затмений, который начался 26 мая и усилился ретроградным Меркурием, закончится 10 июня.

Politeka.net пишет о всех возможных опасностях этого периода.

Кольцевое солнечное затмение возникает, когда Луна блокирует свет Солнца и бросает тень на Землю. Астрономическое событие начнется 10 июня в 13:27 и продлится около полутора часов.

Врачи подчеркивают, что смотреть на Солнце без защиты, например, очень затемненного стекла, категорически запрещено, это чревато серьезными проблемами со зрением, вплоть до его полной потери.

Астрологи прогнозируют, что этот день может стать очень эмоциональным, тревожным и волнительным. Могут быть аварии, громкие преступления, протесты, эскалации конфликтов.

Есть риск совершить необдуманный поступок, порвать отношения из-за эмоций, спровоцировать конфликт. Основная путаница и неразбериха коснется общения, учебы, переговоров, документов и поездок.

Астрологи предупреждают, что в этот день нельзя раздражаться, проявлять агрессию, нельзя желать человеку чего-то плохого и оскорблять. Стоит также воздержаться от конфликтов и не стоит принимать решения по поводу отношений.

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