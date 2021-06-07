В Днепропетровской области правоохранители, волонтеры и родственники разыскивают 8-летнего мальчика, которого ищут пятый день

6 июня в полицию обратилась мать 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича и сообщила, что ее сын, ученик 2 класса в Покрове пропал.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.



Мать Ибрагима рассказала, что мальчик перестал выходить на связь еще 2 июня. В 12:00 парень пошел гулять на детскую площадку и все еще не вернулся домой.

Рост школьника около 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие и темные, карие глаза. В день исчезновения мальчик был одет в зеленую футболку с длинным рукавом, черные спортивные штаны, черные кроссовки. Телефона у школьника с собой не было.

В пресс-службе Нацполиции области просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего мальчика, сообщить в полицию по телефонам: 102, (095) 938-27-56.

Также ранее сообщалось, что в Запорожской области ищут 16-летнюю Генчевай Карину Витальевну, которая с 19-го мая не выходит на связь со своей матерью.

Уточняется, что 16-летняя Карина учится в одном из профессионально-технических лицеев в городе Мелитополь .По данным полиции, девушка может находиться вместе с 16-летним парнем.

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