В Днепропетровской области правоохранители, волонтеры и родственники разыскивают 8-летнего мальчика, которого ищут пятый день
6 июня в полицию обратилась мать 8-летнего Оглы Ибрагима Андреевича и сообщила, что ее сын, ученик 2 класса в Покрове пропал.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области.
Мать Ибрагима рассказала, что мальчик перестал выходить на связь еще 2 июня. В 12:00 парень пошел гулять на детскую площадку и все еще не вернулся домой.
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Рост школьника около 150 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие и темные, карие глаза. В день исчезновения мальчик был одет в зеленую футболку с длинным рукавом, черные спортивные штаны, черные кроссовки. Телефона у школьника с собой не было.
В пресс-службе Нацполиции области просят всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего мальчика, сообщить в полицию по телефонам: 102, (095) 938-27-56.
Также ранее сообщалось, что в Запорожской области ищут 16-летнюю Генчевай Карину Витальевну, которая с 19-го мая не выходит на связь со своей матерью.
Уточняется, что 16-летняя Карина учится в одном из профессионально-технических лицеев в городе Мелитополь .По данным полиции, девушка может находиться вместе с 16-летним парнем.
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