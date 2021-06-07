Очевидцы ДТП вызвали на место медиков скорой помощи

Авария произошла утром, примерно в 6:00. Водитель маршрутки не справился с управлением и въехал в дерево. В тот момент в маршрутки находились пассажиры.

Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook. Он уточнил, что вероятной причиной аварии могло стать плохое самочувствие водителя маршрутки.

Отмечается, что рано утром 7 июня маршрутка №11, которая ехала по улице Левандовской, начала в какой-то момент съезжать с прямой дороги. Скорость транспортного средства была довольно большой, и маршрутка просто влетела в дерево.

В салоне маршрутки в этот момент находились люди, из них пострадало пять пассажиров. Они получили травмы разной степени тяжести и потому они были сразу госпитализированы в больницу.



Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и проверяет водителя.

Также ранее сообщалось, что во Львовской области между селом Бабина и городом Самбор произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Т4 и легкового автомобиля ВАЗ 2109.

В результате столкновения водитель "Лады" погиб на месте происшествия, а его 16-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Водитель и трое пассажиров Volkswagen в возрасте 17, 18 и 28 лет, а также 21-летний пассажир ВАЗа с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.