Отдыхающие уже прибыли на курорт и стали свидетелями необычной уборки побережья

Пляжи Бердянска превратились в зеленое побережье. Все дело в том, что водоросли распространились вдоль всей прибрежной зоны Азовского моря и волнами их выбрасывает на песок.

Работники, которые убирали пляж, удивили изобретательностью. Видео странной уборки на одном из пляжей выложили в Телеграмм-канале "Это Запорожье".

Очевидцы сняли, как двое работников убирают береговую линию от водорослей. Вместо того, чтобы сбрасывать их в кучу на берегу и вывозить, они забрасывают их обратно в море.

"Благоустройство побережья в Бердянске", — прокомментировали увиденное авторы видео, поставив в конце записи удивленный смайлик.

Украинцы в сети удивлялись кадрам и с юмором комментрировали происходящее:

"Пацанам включили перемотку не в ту сторону", "Это они типо убирают так? Капец", "Они так кормят морского царя)", "На Турцию водоросли передают", "Нет чтобы убирать из воды, они все назад кидают", "Сортировка морской капусты", "Когда оплата почасовая. Первую половину рабочего дня водоросли закидывают, а вторую половину рабочего дня достают".

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