Две недели медики боролись за жизнь мальчика
В ожоговом отделении городской больницы Днепра в понедельник, 7 июня, от ожогов тела скончался 12-летний ребенок. Мальчика срочно госпитализировали 22 мая после того, как его одежда загорелась во время игры с горючим веществом.
Об этом сообщил портал "Информатор".
22 мая пострадавший вместе со своим другом-ровесником обнаружил бутылку с непонятным веществом. Дети решили проверить, что это за жидкость и поджечь ее.
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Они вылили содержимое бутылки на скамейку, которая стояла на улице, и поднесли зажженное пламя. Жидкость буквально вспыхнула и бутылка отлетела в сторону подростка. Брызги попали на его одежду, и ее охватил огонь.
Парня доставили в больницу с сильными ожогами – повреждены более 40% тела и дыхательные пути. Две недели медики боролись за жизнь мальчика, но их старания оказались тщетными.
Ранее похожий инцидент произошел в Одессе. Там, девушка показывала на улице фаер-шоу, но что-то пошло не так. Во время выступления она случайно подожгла себя. Данный инцидент случился у фонтана на улице Крымской.
Огонь мгновенно охватил волосы и лицо девушки. Погасить пламя пришлось товарищу пострадавшей, он сделал это очень бысто. Но все же, по словам очевидцев, девушка получила серьезные ожоги.
Напомним, что пожар вспыхнул в частном доме в Харькове, во время тушения пожара спасатели нашли тело 88-летнего владельца дома.
Также Politeka сообщала, масштабный пожар разгорелся в офисном центре, огонь быстро распространялся и погубил людей внутри.