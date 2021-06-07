Телеведущая Леся Никитюк креативно поздравила с годовщиной свадьбы своих родителей

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и блогерша Леся Никитюк стала настоящей звездой украинского телевидения и Instagram. На своей странице в соцсети она часто делится подробностями своей жизни, и в этот раз рассказала в сторис о свадьбе, на которую не попала, и об ограблении ее семье, когда из дома вынесли все золото.

На кадрах, которые показала Леся, она сняла себя в альтанке родительского дома, куда приехала накануне. Звезда с гигантским бокалом в руках со своими родителями отмечает годовщину их свадьбы.

"Большой бокал поднимаю за родителей)❤️ Сегодня они празднуют годовщину свадьбы! 40 лет вместе, в горе и радости, в бедности и не очень богатстве. Мама Кэт и Ив-Сент-Иван чтобы вы мне были здоровы.

Есть у вас невестка,

Приведу вам зятя

Пусть поцелуются

Ванечка и Катя", - весело написала телезвезда.



"Прям аквариум 😅", "В такому бокальчику пірнати можна!👍 Всього найкращого батькам!🥳", "Вітаємо ваших батьків хай життя дарує тільки щасливі моменти і дякуємо їм за нашу улюблену Лесю", - пишут пользователи.

Ранее Леся рассказала о годовщине свадьбы ее родителей, и о том, что собирается подарить им обручальные кольца, так как когда-то их дом ограбили и украли все золото. "Сегодня свадьба у моих родителей. Сегодня 40 лет их совместной супружеской жизни. И я забыла об этом. План такой – жарим шашлык, накрываем на стол, я сейчас еду искать родителям обручальные кольца. Потому что нас когда-то обокрали и украли все золото, что было. А было аж два кольца обручальных. В общем, сейчас я все организую", - рассказала Леся.

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