Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала элегантный образ, в котором она появилась на важном мероприятии

Как передает Politeka.net, артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Кухар рассказала о том, как посетила закрытие 50-го кинофестиваля «Молодость».

«У меня была ответственная и волнительная миссия, я награждала победителей в номинации «Детское кино». Дети..... ))) Наша новая реальность и новая эпоха новаторства.Эпоха новых взглядов на привычные для нас вещи, новая трансляция и интерпретация будущего», - написала балерина.

Она призвала украинских детей быть смелыми и верить в свои силы.

Этот пост Кухар сопроводила своим фото, сделанным на фестивале. На снимке балерина сидит в зале среди других людей, однако тут же привлекает к себе внимание стильным образом. На ней темное платье с короткой юбкой, которая позволила Екатерине покрасоваться загорелыми ножками. Макияж с акцентом на глаза сделал образ балерины еще более ярким.

Поклонники не смогли пройти мимо этого поста.

«Изящная как статуэтка», «Девушка с загадочным взглядом и таинственной улыбкой», «Шикарная, обаятельная, невероятная женщина!», «Красивая, глаз не оторвать», «Вы всегда как картинка», «Повезло: лицо досталось красивое и умное. Носите на здоровье. Платье - последний писк!», - пишут люди.

Напомним, Екатерина Кухар с мужем показали своих новорожденных "крох", фото: "Каждый год я...".

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" показала интересный момент во время выступления с мужем: кадры нежности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" похвасталась своей семьей, заговорив о детях: "Только мы, взрослые, можем...".