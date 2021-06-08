Известный телеведущий и актер Юрий Горбунов вместе с женой, Катей Осадчей, отправились в отпуск на море

Пара сейчас ждет второго ребенка, передает Politeka.net. Первый сын супругов, Иван, родился в 2017 году. Сейчас Горбунов и Осадчая находят больше времени на отдых. В своих аккаунтах Инстаграм пара публикует фото, сделанные в Турции. Так, в этот раз Осадчая в разделе сториз засветила беременный животик на пляже.

Катя сделала селфи на фоне моря в модном купальнике синего цвета с фиолетовыми цветочками. Пляжный образ звезда дополнила очками от солнца, на фото видно беременный животик Осадчей. В следующих сториз она показала невероятный закат солнца, которое скользило по морю.

Также телезвезда опубликовапа несколько видео моря, просто лазурное море плещется о берег.

А в недавнем посте Осадчая показала, как присела на берег в купальнике, продемонстрировав свою спину. Завершили ее образ солнцезащитные очки. Она улыбалась, наслаждаясь времяпрепровождением.

"Идеальный понедельник 😉 #turkey", - написала Осадчая.

За час публикация собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"Вы такая волшебная 😍😍😍 вдохновляюсь))) тоже теперь хочу на отдых 🙌", "Красивое фото", "и я так хочу 😍 супер, идеальный 🥰", Хорошего отдыха", "Хорошего отдыха 😍 где это такая красота? 🔥", "Красивый купальник", "Хорошее начало недели ❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, беременная Осадчая поразила кадрами без фильтров, расслабившись на яхте: "Каникулы заканчиваются, но...".

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая растерялась, говоря о маме, трогательное видео: "Она самая...".

Также Politeka писала, Горбунов заснял трогательный момент с беременной Осадчей и сыном: "Ждем пополнения...".