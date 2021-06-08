В Ровно бизнес-леди побила бабушку, которая продавала свою продукцию на улице у ее салона

Как передает Politeka.net, новые подробности инцидента рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам пострадавшей, досталось ей из-за того, что она мешает якобы своим присутствием работе фотосалона.

"Отругала сначала, а потом еще банкой хлопнула по голове. После этого я 2 раза падала на огороде, кружится голова, меня тошнит", - рассказала Надежда сразу после инцидента.

А вот у женщины, которая напала на пенсионерку, своя версия событий. По ее словам, конфликт начался после того, как она с коллегой выносили из магазина рекламные щиты. Пенсионерка якобы оскорбляла ее 4-летнего сына.

"Бабка эта постоянно скандалит", — рассказали в салоне.

Очевидцы нападения говорят, что сын бизнес-леди вел себя неподобающе.

"Малый крутил дули старшей женщине, обзывал", — рассказали очевидцы инцидента.

Бизнес-леди за нападение на пожилую женщину теперь грозит штраф в 850 гривен, и она уже подала в суд на пенсионерку.

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К правоохранителям обратился прохожий, который увидел окровавленную женщину под подъездом.

В результате нападения женщина получила переломы носа и руки.

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