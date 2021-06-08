У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга и черепно-мозговую травму

Подростки на глазах у всех били яйца на голове 12-летней девочки, издевались над ней и снимали все происходящее на телефон. Инцидент произошел 25 мая в центре Киева.

Детали происшествия рассказала правозащитница и лидер женского движения "За Будущее" Ирина Суслова на своей странице Facebook.

12-летнюю Катю знакомые позвали погулять в районе Почтовой площади. Однако в компании девочку ожидало жуткое испытание.

Знакомые решили устроить так называемый "слив" и разбить сырые яйца об ее голову, обижая и унижая публично. Ее 7 раз ударили по голове, и к счастью, она смогла добраться домой и лечь спать. Позже в сети появились видео, которые начали публиковать по разным каналам, хвалясь публичным буллингом и нападением на девочку.

"Как оказалось, 6 подростков договорились заранее, купили яйца, позвали Катю гулять. Когда они встретились, то отобрали телефон, начали унижать и напали, снимая все на свои телефоны. У Кати зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга", - рассказала об инциденте мама девочки Дарья Судакова.

Родители обратились в полицию и написали заявление и уже известны имена и контакты детей, которые совершили буллинг. Однако пострадавшая девочка продолжает получать угрозы и в переписках видно, что подростки решили затравить Катю и продолжать буллинг.

Как сообщила Ирина Суслова, в Подольском управлении полиции дело до сих пор не открыто. Пока девочка получает угрозы - полиция бездействует.

Напомним, в Киеве родители бьют тревогу, воспитателей детсада обвиняют в буллинге.

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