На Харьковщине девушка оскорбила ВСУ

Как передает Politeka.net, местная мастер по наращиванию бровей не подбирала слов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Та блин – это позорище! А что сказать хорошего? То, то они вонючие, грязные, обрыганные, ходят бу**е по городу или обдо**анные. Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то? …Какие они герои? Против кого они воюют?", - заявила девушка.

Причиной такого высказывания, сообщает Telegraf, стал конфликт ее с военнослужащей ВСУ, которая вовремя не заплатила за услуги.

"Ненавижу этих тв**й, просто ненавижу. По-другому я и сказать не могу. И мы им платим налоги. Вот этим нахлебникам, которые сидят и них*ра не делают. Таким блин ублюдкам, которые не хотят работать. Наркоманам и алкашам, которые идут туда", – не унималась девушка.

После возникшего скандала, девушка таки принесла извинения и скрыла свой аккаунт в соцсетях. По ее словам, ее неправильно поняли, а оскорбительные высказывания били адресованы лишь одной военнослужащей.

Ранее мы рассказывали, что украинский пограничник опубликовал в социальной сети ТікТок видео, на котором сравнил воинов ВСУ со свиньями.

Его публикация с оскорблениями набрала 119 тысяч просмотров, около пяти тысяч лайков и 570 репостов от граждан России, которые продолжили его массово распространять в сети, присоединившись к высмеиванию украинских защитников.

Напомним, ответный огонь по врагу и "неоправданные потери": для бойцов ВСУ на Донбассе придумали новые штрафы.

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца ВСУ, остались жена и двое детей.

Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.