В Минздраве раскрыли, кто и как в Украине может получить международное COVID-свидетельство

Так, украинцы, которые прививались против коронавируса обеими дозами вакцины, могут получить международное свидетельство о вакцинации. Такое свидетельство оформляется лишь в бумажной форме после второй инъекции вакцины против коронавируса.

Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения.

Выдать такой документ также могут в любом медицинском учреждении, подключенному к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости во время пересечении государственной границы.

Оно заполняется на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке.

Свидетельство будет содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей записывается так же, как в загранпаспорте гражданина), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.).

При необходимости и по запросу человека заведение должно напечатать и оформить его согласно международным требованиям. Обязательно оно должно иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.

COVID-свидетельство будет действительным только, если введенная вакцина одобрена ВОЗ. Срок действия свидетельства - один год с возможностью продления. COVID-свидетельство позволит украинцам посещать страны Евросоюза.

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