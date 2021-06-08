На Черкасщине женщина прыгнула в колодец и провела там более суток

Причиной такого поступка 62-летней пенсионерки стали новости о нападении на Уркаину, сообщает местное издание Золотоноша.

Инцидент произошел 2 июня. К спасателям поступило сообщение, что пожилая женщина находится в колодце.

"Очевидно, поводом для сознательного прятки стали телевизионные новости, после которых пенсионерка сделала вывод о военном нападении захватчиков. Она собрала в сумку нехитрый пожитки: подушку, кое-какие вещи, еще и печенья прихватила", - рассказали местные журналисты.

Женщина после падения с 20-метровой высоты получила несколько переломов - ее передали медикам.

Ранее мы рассказывали, что на Хмельниччине спасатели достали из 17-матрового колодца женщину с ребенком.



С помощью спасательной веревки спасатели спустились в колодец, достали девочку и передали ее медикам, а дальше вытащили женщину.



