На Черкасщине женщина прыгнула в колодец и провела там более суток
Причиной такого поступка 62-летней пенсионерки стали новости о нападении на Уркаину, сообщает местное издание Золотоноша.
Инцидент произошел 2 июня. К спасателям поступило сообщение, что пожилая женщина находится в колодце.
"Очевидно, поводом для сознательного прятки стали телевизионные новости, после которых пенсионерка сделала вывод о военном нападении захватчиков. Она собрала в сумку нехитрый пожитки: подушку, кое-какие вещи, еще и печенья прихватила", - рассказали местные журналисты.
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С помощью спасательной веревки спасатели спустились в колодец, достали девочку и передали ее медикам, а дальше вытащили женщину.
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