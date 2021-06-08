Появились новые детали смертельной аварии на Ривненщине

На автодороге Киев-Чоп вблизи села Колоденка Ривненского района произошло ДТП, в результате которой погибли украинцы. В частности погибли три человека – они все оказались членами одной семьи.

О новых деталях трагического происшествия стало известно журналистам Обозревателя.

Предварительно известно, что ДТП устроил 70-летний водитель Seat, который выехал на встречную полосу и столкнулся с Mitsubishi Outlander. Буквально за час до трагедии мужчину останавливала полиция за превышение скорости.

Водителя отпустили, он разогнался и проехал буквально 300 метров, после чего выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с Mitsubishi Outlander, погубив родных. Передняя часть Seat превратилась в груду металла, спасателям пришлось доставать тела и пострадавших из искореженных машин.

Погибшей женщиной оказалась Зоя, а умерший от травм мужчина – ее сын. Один из родственников рассказал, что у ее погибшего сына остались жена и трое маленьких детей. За рулем был 70-летний сват Зои, который и спровоцировал аварию.

За рулем второго автомобиля находился 61-летний житель Кривого Рога. Он с тяжелыми травмами находится в реанимации.

Родные и близкие сейчас собирают средства для похорон. Они пока не выходят на связь с журналистами. Один из родственников лишь сообщил, что им ничего толком не известно об аварии.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, приведших к гибели нескольких человек). Если бы водитель выжил, то ему грозило бы от пяти до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.