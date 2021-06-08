Бывший солист легендарной рок-группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов опозорился во время концерта

Он появился перед зрителями в таком состоянии, что не мог стоять на ногах, и его пришлось увести со сцены. Это произошло во время концерта в поселке городского типа Вольгинский Владимирской области в России.

Об этом позорном поведении певца передает Telegram-канал LIFE SHOT.

Самойлов не мог самостоятельно стоять на ногах и ему пришлось сесть. Все выступлении он просидел на аппаратуре и издавал странные звуки. Однако нужно отдать ему должное - вместо того, чтобы закончить выступление и с позором уйти, он продолжал попытки нормально выступить.

Ему это так и не удалось, и позднее его увели за кулисы.Представители Самойлова пока никак не прокомментировали инцидент, который неприятно удивил присутствующих. Истинные поклонники творчества музыканта поаплодировали ему.

Пользователи сети тем временем бурно обсуждают произошедшее. Многие считают такое поведение позорным и упрекают организаторов концерта в том, что они выпустили пьяного артиста на сцену. Правда нашлись и те, кто защищает Самойлова и не видит ничего плохого в произошедшем.

"А у них нет концертного директора, чтобы не пускать в таком виде на сцену. Это провокация, випывшего человека, как клоуна на сцену выпускать", "Какая стыдоба... ну ладно выпить - но в такие дрова, чтобы на ногах не стоять... ужас просто", "Очень жаль, что организаторы не досмотрели. Ну зачем срамить его".

Напомним, что звезду «Агаты Кристи» спасают врачи, диагноз тяжелый: что известно о состоянии Самойлова.

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