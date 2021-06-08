Ночью 8 июня неизвестный расстрелял супругов, когда те отдыхали
Стрельба произошла на территории Коростышевской общины, что в Житомирской области. От полученных огнестрельных ранений мужчина погиб, жена в тяжелом состоянии находится в больнице.
Об этом сообщил отдел коммуникации ГУ Нацполиции в регионе.
Правоохранителям о преступлении сообщила местная жительница, примерно в 00:30 вторника. Предварительно было установлено, что буквально за 5 минут до того неизвестный снаружи через окно начал стрелять в комнату частного дома. На тот момент там находились хозяева.
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От полученных травм погиб мужчина 1974 года рождения. Его жена, 1982 г. р.. получила огнестрельные ранения, ее без сознания госпитализировали в реанимационное отделение больницы.
В то же время в другой комнате дома также находилась 12-летняя дочь супругов, которая слышала, как убивают ее родителей. К счастью, ребенок ранений не получил.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Нацполіції области и отдела полиции №2 (м. Коростышев), экспертно-криминалистическая лаборатория МВД, кинологи и другие подразделения полиции.
Продолжаются мероприятия по установлению причастных и других обстоятельств.
Напомним, что стрельба прогремела в одесской школе, первые детали.
А еще Politeka писала, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.