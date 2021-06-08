Местные жители в последнее время не находят покоя из-за навалы опасных тварей

Так, в Самарском районе Днепра в поселке Одинковка местные жители на своих участках обнаруживают ядовитых пауков и их норы.

Недавно один мужчина нашел такой "сюрприз" на огороде и опубликовал его фото на Facebook "События Одинковки".

"Подскажите, пожалуйста, что за паук, нашли в норе на огороде, Игрень. Одинковка", — написал Станислав Жовненко и спросил, что это за вид паука.

В комментариях мужчине ответили, что этот паук называется тарантулом. Как отметили в комментариях, укус такого паука ядовит. Вплоть до летального исхода. Высокая температура до 48 часов, сильный отек, лихорадка, жар, жжение, зуд.

"Мою бабушку укусил 2 года назад, рука стала, как боксерская перчатка, оперировали. Особенно опасен для животных, стариков и детей до 16 лет", "Тарантул. Агрессивно ведут себя самки с детьми. Могут прыгать вверх до метра. Наблюдала как мама оберегала своих малявок. Честно говоря страшно", "я будучи подростком видел как он прыгает и стреляет жидкостью в прыжке", - пишут украинцы под постом Станислава.

Напомним, что в Днепропетровской области в городе Каменское местные жители заметили большие норы в земле, оказалось, что их сделали ядовитые пауки.

Как сообщала Politeka, в Днепре 50-летнего мужчину укусил паук, из-за этого он попал в больницу и оказался под капельницей.

Также Politeka писала, что жители Днепропетровщины напуганы нашествием сколопендр, кадры существ.