В Запорожье покупатель устроил скандал на кассе

Как передает Politeka.net, кадры перепалки между мужчиной и сотрудниками магазина опубликовали в местно паблике (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Он разозлился, что ему не дали сдачу 1 копейку.

"В АТБ мужчина устроил скандал из-за того, что ему не додали копейку сдачи", - говорится в сообщении.



Расплачиваясь за покупки он обнаружил, что кассир не дала ему сдачу одну копейку и устроил скандал. Еще одна сотрудница магазина пыталась объяснить недовольному покупателю, что работница не имеет такого номинала копеек и поэтому есть такое понятие как округление.

Мужчина стоял на своем, что ему должны дать сдачу одну копейку. Его возмутил тот факт, что на ценниках указывают цену без одной копейки и таким образом обманывают людей.

Украинцы уже бурно обсуждают произошедшее в сети:



"Он руководствуется принципом - Копейка Рубль Бережет. Педант наверное", "Если мелочь - это не деньги, так и отдайте ему 10 коп. Все равно вы у предыдущих 20 покупателях по 1 копейке отжали", "Так с каждого по копейке и уже на лексус будет", "Сколько же мелочных людей", "Он кипиш поднял не за копейку , а за цены которые ставит маркет !!!!! На здачу этих копеек уже не существует , а значит людей обманывают!", - писали в комментариях под видео.

Отметим, что монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек вышли с оборота в Украине еще прошлой осенью.

Напомним, харьковского депутата наказали за русский язык, детали скандала.

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