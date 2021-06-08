Дмитрий несколько лет назад встретил в лесу медведицу, животное очень изувечило его тело

Возле села Уторопы Ивано-Франковской области, местные всегда собирали грибы и ягоды, и медведей там никогда до этого не встречали. Но этот день стал исключением.

Впервые за 8 лет Дмитрий рассказал, что случилось с ним в лесу, говорится в сюжете "Чрезвычайных Новостей".

Он вспомнил, как получил сильный удар по голове и увидел, как медведица наклоняется над ним и открывает пасть с острыми зубами. Животное набросилось на мужчину и сразу отгрызло пол-лица. Дмитрий рассказывает, что отбиваться от медведицы не было смысла, она была сильнее, а он был тяжело ранен.

"Получил сильный удар по голове. Было снято кусок скальпа. Когда я повалился на землю, она наклонилась, выкусила полностью лицо — нос, верхнюю челюсть — все было выкушено", — рассказывает мужчина о тех ужасных событиях.

Мужчине сделали 37 пластических операций, медики собирали его лицо по частям, некоторые фрагменты даже нашли лесники на месте нападения.

Позже местные лесники выяснили, что недалеко от места, куда забрел Дмитрий, лежала туша оленя, поэтому медведица защищала свою добычу.

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