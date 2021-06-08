Он был последним...

В Харькове в возрасте 99 лет не стало последнего Героя Советского Союза Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте городского совета.

Звание Героя Советского Союза, за мужество и героизм во время войны, Михаил Карпеев получил в 23, а 2005 году - ему было присвоено звание генерала-майора авиации.



"Сегодня Харьков потерял последнего Героя. Он был примером, символом Победы", - говорится в сообщении.

Карпеев провел на фронте девятьсот пятьдесят дней и ночей. Он был летчиком-истребителем и сбил не один десяток вражеских самолетов, совершив более 300 боевых вылетов.

После войны Михаил Поликарпович воспитывал будущих летчиков - работал в Качинском авиационном училище, Ворошиловградском высшем военном училище, Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков, а позже работал инженером на Харьковском тракторном заводе.

Ранее мы сообщали, что в Харькове оборвалась жизнь ученого-физика и заслуженного профессора Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Анатолий Сиренко

Анатолий Сиренко умер 5 января на 91-м году, сообщили в пресс-службе университета.

Он более 25 лет возглавлял кафедру физики твердого тела физического факультета.