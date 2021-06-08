В Харькове в возрасте 99 лет не стало последнего Героя Советского Союза
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте городского совета.
Звание Героя Советского Союза, за мужество и героизм во время войны, Михаил Карпеев получил в 23, а 2005 году - ему было присвоено звание генерала-майора авиации.
"Сегодня Харьков потерял последнего Героя. Он был примером, символом Победы", - говорится в сообщении.
Карпеев провел на фронте девятьсот пятьдесят дней и ночей. Он был летчиком-истребителем и сбил не один десяток вражеских самолетов, совершив более 300 боевых вылетов.
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После войны Михаил Поликарпович воспитывал будущих летчиков - работал в Качинском авиационном училище, Ворошиловградском высшем военном училище, Харьковском высшем военном авиационном училище летчиков, а позже работал инженером на Харьковском тракторном заводе.
Ранее мы сообщали, что в Харькове оборвалась жизнь ученого-физика и заслуженного профессора Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина Анатолий Сиренко
Анатолий Сиренко умер 5 января на 91-м году, сообщили в пресс-службе университета.
Он более 25 лет возглавлял кафедру физики твердого тела физического факультета.
Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.
Как сообщала Politeka, умер известный украинец.
Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.