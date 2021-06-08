На Закарпатье оборвалась жизнь меленького ребенка



Трагический случай произошел 7 июня в Мукачевском районе.

По информации местного издания Mukachevo.net, родители оставили годовалого ребенка в коляске дома, под присмотром старших детей.



Спустя некоторое время соседи услышали крик и прибежали на помощь.

По предварительным данным, ребенок выпал из коляски и ударился головой. К сожалению, из-за полученных травм она скончалась в больнице.

Родители погибшей девочки говорят, что уже неоднократно оставляли ребенка на уход старших детей.



Более детальные обстоятельства трагедии будет устанавливать полиция.

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