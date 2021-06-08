На Тернопольщине врачей обвинили в смерти мужчины
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
К правоохранителям обратился брат погибшего, который работае врачом.
"По словам родственника, который работает хирургом в Хмельницкой областной больнице, еще в мае его брат чувствовал себя плохо, а потому вызвал бригаду скорой. Медики приехали, но мужчину не осматривали, лекарств никаких не давали. Больного не госпитализировали. Через несколько часов он умер", - говорится в сообщении.
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После проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть мужчины наступила в результате инфаркта.
Следствие продолжается.
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