На Тернопольщине врачей обвинили в смерти мужчины

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

К правоохранителям обратился брат погибшего, который работае врачом.

"По словам родственника, который работает хирургом в Хмельницкой областной больнице, еще в мае его брат чувствовал себя плохо, а потому вызвал бригаду скорой. Медики приехали, но мужчину не осматривали, лекарств никаких не давали. Больного не госпитализировали. Через несколько часов он умер", - говорится в сообщении.

После проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что смерть мужчины наступила в результате инфаркта.



Следствие продолжается.



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