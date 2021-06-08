В Бердянске нашли маленьких детей посреди улицы
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.
К правоохранителя обратилась случайная прохожая, которая заметила детей.
Малыши были почти раздетые, босые и голодные.
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"На месте происшествия работники мобильной группы по противодействию домашнему насилию обнаружили двух мальчиков примерно двух и четырех лет, которые не смогли объяснить, где проживают", - рассказали в полиции.
Малышей доставили в больницу, где их осмотрели и отогрели.
Правоохранителям удалось найти горе-мать, которая была в состоянии алкогольного опьянения.
Дети были временно изъяты и помещены в больницу, а на женщину составлен админпротокол.
Ранее мы сообщали, что по улицам Одессы разгуливала пьяная женщина с младенцем на руках.
Людей возмутило то, что она едва держалась на ногах, несколько раз падала и ругалась в сторону прохожих, которые, беспокоясь за ребенка, делали ей замечания.
Горе-мать ничего не могла сообщить сотрудникам полиции, поэтому было принято решение задержать 37-летнюю женщину в отделение полиции. Оказалось, что малышу всего 2 месяца.
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