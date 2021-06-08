Ну как так можно?

В Бердянске нашли маленьких детей посреди улицы

Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

К правоохранителя обратилась случайная прохожая, которая заметила детей.

Малыши были почти раздетые, босые и голодные.

"На месте происшествия работники мобильной группы по противодействию домашнему насилию обнаружили двух мальчиков примерно двух и четырех лет, которые не смогли объяснить, где проживают", - рассказали в полиции.

Малышей доставили в больницу, где их осмотрели и отогрели.

Правоохранителям удалось найти горе-мать, которая была в состоянии алкогольного опьянения.

Дети были временно изъяты и помещены в больницу, а на женщину составлен админпротокол.

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Людей возмутило то, что она едва держалась на ногах, несколько раз падала и ругалась в сторону прохожих, которые, беспокоясь за ребенка, делали ей замечания.

Горе-мать ничего не могла сообщить сотрудникам полиции, поэтому было принято решение задержать 37-летнюю женщину в отделение полиции. Оказалось, что малышу всего 2 месяца.

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