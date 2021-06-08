Пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым в городе Покров

В Днепропетровской области нашли тело 8-летнего Ибрагима Оглы, который пошел гулять на площадку еще 2 июня. Об исчезновении ребенка родные заявили в полицию только через четыре дня.

Детали жуткой трагедии рассказали в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

По словам матери, сын пошел гулять на детскую площадку около 12:00 в минувшую среду и не вернулся. На розыск ребенка были ориентированы все службы полиции – ювенальные полицейские, кинологи, превентивные сотрудники и волонтеры.

Во вторник, 8 июня, немецкая овчарка по имени Бильт смогла взять след от вещей ребенка дома и привела полицию к канализационному люку, недалеко от места проживания Ибрагима.

В канализационном люке сотрудники правоохранительных органов нашли тело ребенка.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Тело ребенка отправили на экспертизу, чтобы выяснить время смерти и проверить, нет ли на его теле следов насильственной смерти.

На данный момент неизвестно, почему мать обратилась в полицию только через 4 дня после пропажи ребенка и что стало причиной его смерти. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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