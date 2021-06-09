Украинская певица и актриса, звезда "Женского квартала" Марта Адамчук заворожила лучезарной улыбкой

Как передает Politeka.net, актриса и певица Марта Адамчук известна благодаря своей работе в "Женском Квартале". Однако прославилась девушка еще во время участия в вокальном шоу "Голос країни". Именно там Адамчук показала свой певческий талант во всей красе. Позже девушку пригласили петь в проекте "Танці з зірками".

В своем Instagram Марта часто радует публику яркими публикациями, и в этот раз выложила фото, на котором она в гримерке улыбается. Марта в красивой оливковой рубашке с прозрачными шифоновыми рукавами. На ее лице легкий макияж, а образ дополнен красивым белым ожерельем.

В подпсии к публикации певица ничего не написала, отметила лишь стадион Металлист в Харькове. Пользователи написали в комментариях: "Мартуся, яка ж ти гарна!!))) А твоя ☀️ усмішка здатна топити льодовики ❤️", "Красиваяяяяяя😍😍😍", " Молодец 🙌🙌🙌🙌🙌 ", "Твоя посмішка 😍💘 ", - пишут поклонники в комментариях к видео.

Недавно в ролике, который показала Адамчук, ее можно увидеть в длинном красном платье, которое отлично легло по стройной фигуре. Ежов же в темном наряде – брюках и рубашке. На видео видно, что пара исполнила странный и чувственный танец под песню самой Марты.

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