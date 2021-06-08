Популярная украинская певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) поразила поклонников новостью

После распада группы "Время и Стекло" Надя стала заниматься развитием сольной карьеры, пишет Politeka.net.

Артистка уже выпустила мини-альбом, а также клип. А на днях певица дала свой первый сольный концерт в Киеве. На выступление пришли не только фанаты звезды, но и ее коллеги по шоу-бизнесу.

После своего первого "сольника" Дорофеева объявила в своем Инстаграм о важном. Как оказалось, счет идет на дни перед премьерой ее нового трека.

"Осталось 4 Д Н Я !! Уже в эту пятницу релиз моего нового трека «Почему»⚡️", - написала певица.

За четыре часа публикация собрала почти 40 тысяч лайков и много комментариев.

"Ого!🔥", "Услышала часть от песни из концерта и ваууу как же я жду услышать всю песню кайф!!!🔥😍", "Этот хит взорвет все чарты!🔥", "«Злюсь» и «Почему» крутятся в голове уже третий день 😩🔫", "Это будет офигенно!! Очень ждем😍😍😍", "О боже", "Ураааа, ждём с нетерпением🔥", "Почему так долго 😢 жду с нетерпением", "Кайфово", - написали пользователи сети.

Напомним, Надя Дорофеева с детства занимается музыкой. Звезда зарабаотала много премий, прежде чем попала в группу "Время и Стекло".

В течение 10 лет артистка выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

Дискография группы насчитывает три альбома, а клипы собрали миллионы просмотров на Ютубе.

Напомним, Дорофеева и Позитив впервые после распада "Время и Стекло" встретились на сцене: "Подарок для всех поклонников!"

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес оконфузился на съемках, смутив новым кадром: "Больно смотреть".

Также Politeka писала, что на мужа Дорофеевой Дантеса "напали" в украинской глубинке: "Волчара атаковал".