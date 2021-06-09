Известная певица Ани Лорак показала, как проходят ее тренировки во время подготовки к новым концертам
Не так давно исполнительница отправилась на гастроли, о которых заранее сообщала чуть ли не каждый день две недели под ряд. После карантинного года звезда решила отыграться и организовала целый тур по городам, куда отправится со своей концертной программой.
Из-за долгого перерыва без концертов Каролина ранее призналась, что сильно поправилась и ей пришлось срочно брать себя в руки. Для того, чтобы блистать перед фанатами после стольких месяцев тишины, она скинула не один килограмм.
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Зато в новых Стори на ее странице в Инстаграм хорошо видно, насколько сильно похудела исполнительница и как шикарен теперь ее пресс. Лорак с "новой" фигурой не скрывается от внимания камер.
На тренировке перед выступлением Каролина с удовольствием похвасталась талантами и заодно сверкнула в мини-топи идеальными изгибами.
Также очередным постом о своем новом концерте Ани поделилась в Инстаграм. На фото исполнительница позировала в черном кожаном жакете и светло-голубых джинсах. Образ завершили стильные аксессуары, в частности очки с полупрозрачными стеклами.
"Как же я жду", "Удачи вам,Дива!😘 Любим!", "Удачного концерта, Дива!", "Красавица
Удачи Мысленно всегда с вами 😍", "Зажгите их серда❤️🔥", "Шикарная", "Отличного концерта!, "Удачи на концерте 🙏🏻", "Каролиночка, желаю душевного выступления и как всегда на высшем уровне!!!! ", - написали пользователи сети.
Отметим, Ани Лорак в 42 года выглядит очень стильно и всегда следует трендам. Красотка обладает чувством стиля, именно умело сочетает модную одежду с аксессуарами.
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