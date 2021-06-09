В сети почтили память украинского медика

Как передает Politeka.net, врач-волонтер Георгий Теслюк умер 14 августа 2016 года от онкологического заболевания.

На фронт он отправился в 2015 году, зная о смертельном диагнозе, но хотел внести свой вклад в доброе дело.

В анкете при приеме на службу он написал: "С 11 декабря не одни сутки провел в роли врача-волонтера на Майдане. Тот заряд позитива, ощущение быть нужным ни с чем не сравнить. Думаю, и вам смогу чем - то помочь".

Георгий Теслюк за время на фронте проделал колоссальную работу. За несколько месяцев через созданный по его инициативе поликлинический прием в Попасной прошли сотни пациентов.

Георгий помог очень многим, оставив после себя добрые и благодарные воспоминания у своих коллег и пациентов.



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