Уже третий месяц родные ищут 21-летнего Виталия

Последний раз Виталия Кондратьева видели 6 марта 2021 года в городе Белая Церковь, где расположена его военная часть. Военный и участник боевых действий со всеми вещами ушел в неизвестном направлении.

Об этом рассказала в ТСН мать парня Елена.

Ей рассказали, что Виталия якобы выселили из военного общежития, и он со всеми вещами ушел в неизвестном направлении.

Впоследствии его комбат сказал, что там в общежитии был какой-то конфликт, были выбиты двери, разбит унитаз, но подробности не разглашали, а чтобы замять это все дело, Виталия якобы попросили написать заявление на выселение по собственному желанию.

Куда дальше пошел ее сын, она не знает. Еще мать рассказала, что накануне исчезновения сын помирился со своей девушкой и находился в приподнятом настроении.

Виталий Кондратьев заходил в соцсети и далее его след оборвался.



По словам матери, несмотря на обращение в полицию и военную прокуратуру, Виталия до сих пор никто особо не ищет.

"Виталий свой долг по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины выполнил в полном объеме и продолжал это делать до своего исчезновения. Он осенью вернулся с Востока, где полгода нес службу, затем до марта находился в военной части в Белой Церкви", — говорит мать.

Женщина очень надеется найти сына живым и просит всех, кому что-либо о нем известно, обращаться по телефонам: 068 777 0112 или 102.

Напомним, что трагедией закончились поиски 14-летнего Никиты на Одесчине: что известно на данный момент.

Как сообщала Politeka, харьковчанин вышел из больницы и бесследно пропал, нуждается в медпомощи.

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