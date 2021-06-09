Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы
Водитель автомобиля Volkswagen Jetta сбил 49-летнего мужчину, который переходил дорогу. Пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП. Трагедия произошла вблизи города Новый Калинов в Самборском районе Львовской области.
Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.
По данным издания Обозреватель, погибшим является уроженец Самбора. Мужчина военнослужащий, служил в 12 отдельной бригаде армейской авиации имени генерал-хорунжего Виктора Павленко, базирующейся в Новом Калинове. Местные говорят, что покойный был образцовым семьянином, хорошим человеком.
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В полиции открыли производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Виновнику ДТП грозит до 8 лет лишения свободы.
Также ранее сообщалось, что во Львовской области между селом Бабина и городом Самбор произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Т4 и легкового автомобиля ВАЗ 2109.
В результате столкновения водитель "Лады" погиб на месте происшествия, а его 16-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Водитель и трое пассажиров Volkswagen в возрасте 17, 18 и 28 лет, а также 21-летний пассажир ВАЗа с телесными повреждениями были доставлены в больницу.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.