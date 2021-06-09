Подземный толчок магнитудой около 2,6 балла по шкале Рихтера

Так, в украинских Карпатах произошло землетрясение, его зафиксировали в Надвирнянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Подземные толчки были зафиксированы в 16:32 измерительными приборами сейсмической станции Карпатского региона в селе Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Чрезвычайное происшествие произошло без негативных последствий. Ведь обращений от граждан в ГСЧС не поступало.

Стоит отметить, что это уже второе за неделю землетрясение. Ранее, 4 июня, землетрясение магнитудой 2 балла по шкале Рихтера зафиксировали в с. Манява Богородчанского района Ивано-Франковской области. Он также не имел негативных последствий.

Прикарпатье и Закарпатье, а это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, время от времени встряхивает, потому что они находятся в зоне Вранча. Часто эти землетрясения не являются ощутимыми для людей.

Если в Румынии сила толчка достигает 5 баллов, то в западной Украине 2-3, и его почувствуют лишь на верхних этажах жилых домов. Теоретически на Закарпатье может быть землетрясение в 8 баллов, но это возможно раз на тысячу лет.

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