В Ивано-Франковске разыскивают мать новорожденного ребенка
Жуткая находка потрясла весь город 28 мая - граждане, которые выбрасывали мусор, обнаружили в одном из контейнеров в пакете живого новорожденного ребенка, завернутую в полотенце.
Сейчас правоохранители пытаются найти мать малыша, сообщает "Типовий Франківськ".
Известно, что ребенка сразу же доставили в больницу, где медики оказали ему первую помощь.
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Ребенок около трех часов после рождения, ребенок жив. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.
В отношении его матери уже зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Ранее мы рассказывали, что в Бердянске нашли маленьких детей посреди улицы.
К правоохранителя обратилась случайная прохожая, которая заметила детей.
Малыши были почти раздетые, босые и голодные.
Как оказалось, мать двух мальчиков пила, пока они разгуливали улицами города.
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