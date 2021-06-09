Ее объявили в розыск

В Ивано-Франковске разыскивают мать новорожденного ребенка

Жуткая находка потрясла весь город 28 мая - граждане, которые выбрасывали мусор, обнаружили в одном из контейнеров в пакете живого новорожденного ребенка, завернутую в полотенце.

Сейчас правоохранители пытаются найти мать малыша, сообщает "Типовий Франківськ".

Известно, что ребенка сразу же доставили в больницу, где медики оказали ему первую помощь.

Ребенок около трех часов после рождения, ребенок жив. На данный момент жизни ребенка ничего не угрожает.

В отношении его матери уже зарегистрировано уголовное производство по части 2 статьи 135 Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Ранее мы рассказывали, что в Бердянске нашли маленьких детей посреди улицы.

К правоохранителя обратилась случайная прохожая, которая заметила детей.

Малыши были почти раздетые, босые и голодные.

Как оказалось, мать двух мальчиков пила, пока они разгуливали улицами города.





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