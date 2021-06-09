В Харькове прогремел мощный взрыв - есть пострадавшие

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

"Предварительно, неизвестный гражданин бросил гранату. Пострадали три человека, медики оказывают помощь на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Позже сотрудники полиции сообщили, что злоумышленника 1992 года рождения задержали.

Троих пострадавших забрали медики скорой, еще несколько человек получили помощь на месте инцидента.

Спикер областного управления Нацполиции Елена Баранник сообщила, что, угрозы для жизни раненых нет.

В то же время, Telegram-канал "Харьков 1564" сообщил, что одному из пострадавших из-за осколочного ранения грозит ампутация ноги.

"В момент взрыва рядом находился ребенок, который от испуга побежал во дворы. Сейчас его ищут", – написали в сообщении.

Ранее мы писали, что в Харькове горело здание на территории больницы

Так, вспыхнуло здание возле областного диспансера радиационной защиты населения.

Ночью 7 июня горела одна из построек «Чернобыльской» больницы, хозпостройка стояла заброшенной уже долго время.

Причины возгорания выясняются.

К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".

Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".

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