В Харькове прогремел мощный взрыв - есть пострадавшие
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
"Предварительно, неизвестный гражданин бросил гранату. Пострадали три человека, медики оказывают помощь на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Позже сотрудники полиции сообщили, что злоумышленника 1992 года рождения задержали.
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Троих пострадавших забрали медики скорой, еще несколько человек получили помощь на месте инцидента.
Спикер областного управления Нацполиции Елена Баранник сообщила, что, угрозы для жизни раненых нет.
В то же время, Telegram-канал "Харьков 1564" сообщил, что одному из пострадавших из-за осколочного ранения грозит ампутация ноги.
"В момент взрыва рядом находился ребенок, который от испуга побежал во дворы. Сейчас его ищут", – написали в сообщении.
Ранее мы писали, что в Харькове горело здание на территории больницы
Так, вспыхнуло здание возле областного диспансера радиационной защиты населения.
Ночью 7 июня горела одна из построек «Чернобыльской» больницы, хозпостройка стояла заброшенной уже долго время.
Причины возгорания выясняются.
К слову, харьковский суд отменил статус русского языка как регионального: "признано противоправным".
Как сообщала Politeka ранее, на Чугуевский аэродром стянули силовиков, видео: "просит разрешение на посадку".
Кроме того Politeka писала, о том, что берег усеян мертвой рыбой: техногенная катастрофа назревает в Харькове, кадры ЧП.