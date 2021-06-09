По словам очевидцев, в результате ДТП есть пострадавшие

В Киеве на Демиевской площади произошло ДТП с участием двух автобусов. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, а паблик dtp.kiev.ua обнародовал кадры.

Там отметили, что из-за ДТП в Голосеевском районе затруднено движение от проспекта Валерия Лобановского до проспекта Науки.



"На площади Демиевской ДТП с пострадавшими. Движение затруднено в направлении от проспекта Лобановского до проспекта Науки", – говорится в сообщении.

На кадрах заметно, что столкнулись коммунальный и междугородный автобусы. В результате ДТП у одного из транспортных средств выпали двери, а окна вдребезги.



Также ранее сообщалось, что во Львовской области между селом Бабина и городом Самбор произошло столкновение микроавтобуса Volkswagen Т4 и легкового автомобиля ВАЗ 2109.

В результате столкновения водитель "Лады" погиб на месте происшествия, а его 16-летний пассажир от полученных травм скончался в больнице. Водитель и трое пассажиров Volkswagen в возрасте 17, 18 и 28 лет, а также 21-летний пассажир ВАЗа с телесными повреждениями были доставлены в больницу.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.