Участники тестирования со следующего года смогут сдавать тесты ВНО дополнительно за собственные средства

В то же время за счет государственных средств выпускники смогут сдать ВНО по 5 предметам, как и в этом году.

Об этом сообщается в приказе Министерства образования.

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При желании абитуриент получит право дополнительно сдать тесты сверх установленного количества учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц.

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В целом в перечень предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО, включено 11 учебных предметов.

Таким образом получается, что участник ВНО, кроме пяти гарантированных государством тестов сможет дополнительно, по желанию, принять участие в тестировании по другим предметам из списка.

В 2022 году ВНО проведут по таким предметам:

  • Украинский язык;
  • Украинский язык и литература;
  • Математика (задания уровня стандарта);
  • Математика;
  • История Украины;
  • Английский язык;
  • Испанский язык;
  • Немецкий язык;
  • Французский язык;
  • Биология;
  • География;
  • Физика;
  • Химия.

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В МОН также отметили, что продолжат практику проведения отдельного теста по украинскому языку, который внедрили в этом году. Соответственно, выпускники школ смогут выбрать тест в зависимости от выбранной специальности в вузе.

Кроме того тест по математике также и в дальнейшем будет иметь два уровня – задание уровня стандарта и профильного.

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