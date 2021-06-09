Участники тестирования со следующего года смогут сдавать тесты ВНО дополнительно за собственные средства
В то же время за счет государственных средств выпускники смогут сдать ВНО по 5 предметам, как и в этом году.
Об этом сообщается в приказе Министерства образования.
При желании абитуриент получит право дополнительно сдать тесты сверх установленного количества учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц.
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В целом в перечень предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО, включено 11 учебных предметов.
Таким образом получается, что участник ВНО, кроме пяти гарантированных государством тестов сможет дополнительно, по желанию, принять участие в тестировании по другим предметам из списка.
В 2022 году ВНО проведут по таким предметам:
- Украинский язык;
- Украинский язык и литература;
- Математика (задания уровня стандарта);
- Математика;
- История Украины;
- Английский язык;
- Испанский язык;
- Немецкий язык;
- Французский язык;
- Биология;
- География;
- Физика;
- Химия.
В МОН также отметили, что продолжат практику проведения отдельного теста по украинскому языку, который внедрили в этом году. Соответственно, выпускники школ смогут выбрать тест в зависимости от выбранной специальности в вузе.
Кроме того тест по математике также и в дальнейшем будет иметь два уровня – задание уровня стандарта и профильного.
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