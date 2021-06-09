О чем стоит знать

Участники тестирования со следующего года смогут сдавать тесты ВНО дополнительно за собственные средства

В то же время за счет государственных средств выпускники смогут сдать ВНО по 5 предметам, как и в этом году.

Об этом сообщается в приказе Министерства образования.

При желании абитуриент получит право дополнительно сдать тесты сверх установленного количества учебных предметов за счет средств физических и юридических лиц.

В целом в перечень предметов, по которым в 2022 году будет проведено ВНО, включено 11 учебных предметов.



Таким образом получается, что участник ВНО, кроме пяти гарантированных государством тестов сможет дополнительно, по желанию, принять участие в тестировании по другим предметам из списка.

В 2022 году ВНО проведут по таким предметам:

Украинский язык;

Украинский язык и литература;

Математика (задания уровня стандарта);

Математика;

История Украины;

Английский язык;

Испанский язык;

Немецкий язык;

Французский язык;

Биология;

География;

Физика;

Химия.

В МОН также отметили, что продолжат практику проведения отдельного теста по украинскому языку, который внедрили в этом году. Соответственно, выпускники школ смогут выбрать тест в зависимости от выбранной специальности в вузе.

Кроме того тест по математике также и в дальнейшем будет иметь два уровня – задание уровня стандарта и профильного.

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