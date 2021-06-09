Молодая жена и концертный директор певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова показала, как выглядит на последних сроках беременности

Не так давно девушка рассказала о своем самочувствии и напомнила, почему важно беречь в себя. Из-за слабого иммунитета Катерина уже не раз заболела за беременность и теперь вынуждена быть более осторожной. До родов Репяховой осталось пару дней, о чем она сама рассказывает в Инстаграм.

В этот раз во время поездки в лифте Катерина вместе с мужем Виктором Павликом записала юморное видео и показала, как выглядит перед рождением сына, которого собирается назвать Михаил:

«Ты что, это ж Мишка тут, здоров! Смотрите, какой большой пузяра уже, как мяч баскетбольный проглотила. Михасик маленький скоро вылезет», - говорит Виктор, поглаживая живот жены.

«Еще пару дней», - отвечает Катерина.

«Давай пару минут», - отшутился Павлик снова.

Напомним, на днях Репяхова сообщила, что заболела на последних неделях беременности. В своих сторис блондинка рассказывает о самочувствии, а также показывает, как проводит время.

"Я так уже устала болеть, и хочу сказать: если вы не болеете, просто порадуйтесь этому, потому что не болеть - это такое счастье. Понимаю это только сейчас", - поделилась своими мыслями жена Павлика.

Примечательно, что Екатерина во время болезни не бросила свои дела. Она съездила за покупками, а позже, при возвращении домой, рассказала о дальнейших планах.

"Еду домой. Очень мне плохо, а мне еще на педикюр сегодня. Нужно немножко отдохнуть", - рассказала Репяхова, подписав сторис: "Плохо мне. Сейчас пойду в душ, немного отдохну и на педикюр", - поделилась Екатерина.

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