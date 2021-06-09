В Херсонской области семья из четырех человек попала в дорожно-транспортное происшествие

В результате аварии погибли муж с женой и их 6-летняя дочь. Также в тяжелом состоянии в больницу был госпитализирован еще один ребенок – девочка 2004 года рождения.



Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

ДТП произошло 8 июня на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск. Известно, что семья была с Кировоградщины.

На месте ДТП полицейские установили, что водитель AUDI двигался по второстепенной дороге Чаплинка – Новая Каховка и выехал на перекресток с главной автодорогой Одесса – Мелитополь, не предоставив преимущества в движении грузовику. Между автомобилями произошло столкновение.

В результате аварии водитель AUDI, его 42-летняя жена и 6-летняя дочь погибли на месте. Отмечается, что погибшему мужчине через несколько дней исполнилось бы 45 лет.

16-летнюю дочь в бессознательном состоянии с тяжелыми травмами направили в центральную больницу в городе Новая Каховка.

По факту ДТП с тяжелыми последствиями следственным управлением областного главка полиции открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. То есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к гибели нескольких человек.



Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

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