На украинских рынках начали продавать молодую кукурузу

О ценах на одно из любимых лакомств украинцев рассказали в "УСИ".

уже начали появляться на рынках и цены на них откровенно "кусаются".

Так, за один лишь качан придется заплатить 50 гривен.

Украинцы были недовольны ценами не только на кукурузу, но на остальные лакомства, которые появляются на прилавках ранним летом.

"Пффф, в сравнении с черешней, это ещё дёшево", "Золотая, наверное", "В этом году все сезонное с заоблачными ценами", - писали в сети.

Ранее в сети разгорелись бурные споры о цене черешен в Украине.

В сети показали фото цены одного килограмма черешни в Одессе на Привозе. Продавец предлагал купить ягоду за 500 гривен. Украинцев озадачила такая стоимость ягоды.

Также мы сообщали, что стоимость яиц упадет уже в ближайшее время приблизительно на 10-15%. Цена снизится в связи с падением спроса сразу. При этом эксперт отметила, что снижении цены будет не очень большим из-за высоких цен на зерно и комбикорма в Украине.

Напомнить, украинцев предупредили, кого оставят без помощи по новым правилам с 1 мая: "субсидию не дадут".

Как сообщала Politeka, цены на газ резко пойдут вверх, эксперт озвучил печальные цифры: "нас будут тупо доить"

Также Politeka писала, что правила получения субсидий ужесточили, в Кабмине раскрыли детали: "это касается не только..."