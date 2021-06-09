Украинская певица Katya Chilly удивила решением о выступлении на День Независимости

День Независимости Украины отмечается 24 августа. В 2021 году страна будет праздновать 30-ю годовщину со дня провозглашения независимости.

Украинская певица Katya Chilly написала на своей странице в Facebook, что отказалась от выступления в День Независимости Украины, так как не может себе позволить работать бесплатно.

"Скажите, пожалуйста, артисты. Вам стыдно за то, что вы должны выступать не бесплатно? Или ради процветания Украины мы должны бесплатно работать с утвержденными бюджетами "1+1" и Министерства культуры и [информационной политики] в День Независимости? Просто вопрос. Я знаю, что многие согласились. Это роскошь. Я не могу себе позволить. Мне не стыдно. Это мой труд. Единственное, что мне режет ухо, – "ради процветания Украины", – написала Katya Chilly.

Под ее постом развернулась настоящая дискуссия на эту тему. Большинство пользователей сети поддержали певицу. Другие же отмечали, что есть тысячи людей, которым не стыдно делать что-то бесплатно для Украины.

Стоит отметить, что Katya Chilly (Катерина Кондратенко) родилась в 1978 году в Киеве. В 1996 году певица заняла первое место на фестивале "Червона рута", который проходил в Харькове. В марте 2001 года Katya Chilly дала более 40 концертов в Лондоне. В 2006 году певица взяла творческую паузу, покинув сцену на 10 лет.

О Katya Chilly снова заговорили в 2017 году, когда она приняла участие в шоу "Голос країни" на канале "1+1".

Напомним, что Katya Chilly записала пронзительную песню о Героях Небесной сотни.

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