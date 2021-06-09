В Киеве перекрыли движение на мосту Метро якобы из-за минирования

Как передает Politeka.net, об этом сообщает "Киев оперативный" в Facebook.

По предварительной информации, там обнаружили подозрительный предмет. На месте инцидента работают правоохранители.

"О, Божечки! Что там опять на мосту Метро? Очередной неадекват заминировал? Движение транспорта перекрыто", - говориться в сообщении.

Ранее на резонансный инцидент на мосту Метро произошел осенью прошлого года. Сперва поступил телефонный звонок в полицию с информацией о минировании моста Метро в Киеве. В связи с этим была прекращена работа метрополитена столицы по красной ветке от станции метро Днепр до Лесной.

Далее на мосту Метро объявился мужчина — впоследствии стало известно, что его зовут Алексей Белько — и угрожал подорвать переправу. Впрочем, каких-либо внятных требований он не выдвигал. Выяснилось только, что пошел на такой шаг мужчина из-за несчастной любви и требовал поговорить он со своей возлюбленной.

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