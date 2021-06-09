На Ровенщине умер младенец

Как передает Politeka.net, первые подробности трагедии сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Вопиющий инцидент произошел 8 июня, в одно местных сел. О смерти 2,5-месячного ребенка

"Следственно-оперативная группа во время осмотра ребенка признаков насильственной смерти не обнаружили. 26-летняя мать объяснила, что сын спал вместе с ней в постели. Около шести утра она покормила его, а уже ориентировочно за час мальчик, которому было 2,5 месяцев, не подавал признаков жизни", - сообщили в полиции.

Как установили медики, смерть малыша наступила вследствие механической асфиксии от закрытия рта и носа мягким предметом, случайное удушение в постели во время сна.

Семья ни на каких учетах не состоит, на прием к врачам ходили регулярно. Родители воспитывают еще двое малолетних детей.

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Медики оказали малышу первую помощь.

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