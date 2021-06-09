На Житомирщине молния едва не убила девочку-подростка
Инцидент произошел 8 июня, в с. Малый Кривотин, сообщает zhitomirnews.
По предварительной информации, 16-летняя девочка находилась в доме и разговора по мобильному телефону. Внезапно в нее попала молния.
"Пострадавшая госпитализирована в реанимационное отделение центральной больницы. Сейчас она находится в травматологическом отделении лечебного учреждения", - говорится в сообщении.
Состояние ее здоровья средней степени тяжести.
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Ранее мы сообщали, что мужчина работал в огороде на Харьковщине, и молния ударила прямо в него. Смерть наступила мгновенно.
По предварительным данным, молния ударила в мобильный телефон.
Погибшим оказался пенсионер и бывший участковый полицейский района.
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