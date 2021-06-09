На Киевщине 12-летний мальчик погиб в ДТП в день своего рождения

Трагедия произошла около Белой Церкви, когда его семья возвращалась из Броваров. Отец находится в реанимации и до сих пор не знает о смерти своего мальчика. Полиция подозревает мужчину, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

8 июня Богдана похоронили, с ним смогла попрощаться только мама, пишет Обозреватель.

Полиция подозревает именно мужчину, который был за рулем автомобиля и якобы "сильно превысил скорость". Хотя родственники настаивают, что это несчастный случай и причиной аварии была разбитая дорога.

По предварительной версии полиции, водитель легкового автомобиля превысил скорость и не справился с управлением. Из-за этого машина вылетела в кювет, где врезалась в дерево: Богдан погиб на месте, в тот день ему как раз исполнилось 12 лет, а его родители Светлана и Николай (был за рулем), а также крестная мальчика с тяжелыми травмами попали в больницу.

В тот роковой день семья возвращалась из аквапарка в Броварах, где отмечали день рождения мальчика.

"Автомобиль попал в яму. Шел дождь и Николай под водой не увидел ее. У машины вырвало колесо, их выбросило через сплошную линию на другую полосу, подкинуло, раскрутило и они задней частью врезались в дерево. А потом еще и выкатились в поле. Это ужас", – рассказывает родственница семьи.

Она заверила, что Николай всю жизнь работал водителем и всегда ездил аккуратно. По ее словам, на этом участке дороги каждые 200-300 метров встречаются ямы, порой по колено глубиной.

Местные жители также подтверждают, что дороги в этом районе уже давно никто не ремонтировал и там яма на яме. Местные не могут тут ехать с большой скоростью, поскольку постоянно приходится объезжать выбоины.

Тем временем в пресс-службе полиции Киевской области говорят, что, по предварительным данным, водитель сильно превысил скорость и не справился с управлением.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

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