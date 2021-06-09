Проливные дожди которые обрушились на Мариуполь, привели к чрезвычайной ситуации

За 6 часов ливня выпало аномальное количество осадков, которые существенно превысили месячную норму. Уровень воды в реке и водоемах поднялся более чем на метр. Пешеходы из-за осадков превратились в пловцов, а транспорт в городе парализован и остановился.

Об этом сообщается на видео, опубликованных в Telegram-канале Новини.Live.

Как говорят эксперты, такого стихийного бедствия Мариуполь не было последние 30 лет.

На горячую линию обратилось около 600 местных жителей, в городе подтоплено 138 многоэтажек, около сотни частных домов. Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды, аварийщики откачивают воду, однако объем работ слишком велик - на сегодня подтопленными остаются 60 строений.

Также ранее сообщалось, что в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Уточняется, что в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады накануне произошел торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, слетели крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.