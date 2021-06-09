Проливные дожди которые обрушились на Мариуполь, привели к чрезвычайной ситуации
За 6 часов ливня выпало аномальное количество осадков, которые существенно превысили месячную норму. Уровень воды в реке и водоемах поднялся более чем на метр. Пешеходы из-за осадков превратились в пловцов, а транспорт в городе парализован и остановился.
Об этом сообщается на видео, опубликованных в Telegram-канале Новини.Live.
Как говорят эксперты, такого стихийного бедствия Мариуполь не было последние 30 лет.
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На горячую линию обратилось около 600 местных жителей, в городе подтоплено 138 многоэтажек, около сотни частных домов. Коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды, аварийщики откачивают воду, однако объем работ слишком велик - на сегодня подтопленными остаются 60 строений.
Также ранее сообщалось, что в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Уточняется, что в селе Ушкалка Верхнерогачицкой территориальной громады накануне произошел торнадо. В результате ураганного ветра повреждены заборы, слетели крыши нескольких домов и повалены деревья. К счастью, никто из людей не пострадал.
Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.
Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.
Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.